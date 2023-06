Tenente Portela publicou na última semana os decretos municipais que regulamentam a concessão do auxílio transporte para os trabalhadores que comprovadamente residem no Município e que se deslocam diariamente para a JBS, em Itapiranga, e para a Mais Frango, em Miraguaí. O benefício mensal é de R$ 50,00 e R$ 90,00, respectivamente.

O auxílio faz parte da Lei Municipal que instituiu o Programa Municipal de Incentivo a Geração de Emprego e Renda. Confira as informações no card ou contate com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, fone/whats (55) 3551 1863.

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela