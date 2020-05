Tenente Portela é avaliado como de Risco Médio para propagação de Covid-19

Passadas três semanas do anúncio de que o Rio Grande do Sul migraria para uma nova política de enfrentamento ao coronavírus (Covid-19) e de consultas à sociedade e entidades representativas, o Governo do Estado apresentou, no sábado (09/05), a consolidação do chamado Distanciamento Controlado.

Baseado na segmentação regional e setorial, o Distanciamento Controlado prevê quatro níveis de restrições, representados por bandeiras nas cores amarela, laranja, vermelha e preta, que irão variar conforme a propagação da doença e a capacidade do sistema de saúde em cada uma das 20 regiões pré-determinadas.

O modelo de distanciamento envolve duas dimensões: regional e setorial. Os dados desses dois segmentos são cruzados para definir o risco epidemiológico e o nível do distanciamento exigido em cada uma das 20 regiões e em cada um dos 12 grupos de atividades econômicas definidos.

O monitoramento será diário, mas a atualização da bandeira ocorrerá semanalmente, divulgada sempre aos sábados, valendo para a semana seguinte.

Cada região será avaliada por meio de 11 indicadores consolidados em dois grandes grupos com pesos iguais na definição final:

– Propagação (velocidade do avanço, estágio da evolução e incidência de novos casos sobre a população);

– Capacidade de atendimento (capacidade de atendimento e mudança da capacidade de atendimento).

Conforme o grau de risco calculado com pesos diferenciados para cada indicador, as regiões recebem uma cor de bandeira.

Composta por 21 municípios, a Região Celeiro está dividida em dois grupos. Nove municípios estão integrados à Região de Agrupamento de Ijuí, denominada de R13. Essa região é considerada neste primeiro momento com bandeira amarela, ou seja, com menos restrições. Os municípios da região que compõe essa regional são: Campo Novo, Chiapetta, Crissiumal, Humaitá, Inhacorá, Santo Augusto, São Martinho, São Valério do Sul e Sede Nova.

Já os outros 12 municípios da região pertencem à Região de Agrupamento de Palmeira das Missões, denominada R15 e R20. Esta região está considerada como bandeira laranja, com um grau maior de restrições de atividades. Os municípios da região Celeiro que compõe este grupo, são: Barra do Guarita, Bom Progresso, Braga, Coronel Bicaco, Derrubadas, Esperança do Sul, Miraguaí, Tenente Portela, Tiradentes do Sul, Três Passos e Vista Gaúcha.

O município de Tenente Portela, que confirmou seu primeiro caso de Covid-19 neste domingo, 10, atualmente se encontra na situação de risco médio, ou seja, bandeira laranja.