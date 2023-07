Tenente Portela disputa título da 1ª Copa Regional Master 50 de Futebol de Campo

No domingo, 2, vai ocorrer a final da Copa Regional Master 50 de Futebol de Campo. O Município de Tenente Portela disputa o título representado pela Associação Portelense Futebol Clube (APFC), que tem sede em Daltro Filho.

A APFC enfrenta a equipe Santos da Linha Turvo, Três Passos. O confronto será em campo neutro, na cidade de Braga, às 15h. Santos é a única equipe invicta na competição, enquanto a APFC portelense conta com a melhor defesa, com apenas 4 gols sofridos, e o melhor ataque, com 19 gols marcados.

Participaram da Copa Master 50 os municípios de Tenente Portela, Três Passos, Crissiumal, Humaitá, Sede Nova, Santo Augusto e Braga. Segundo o presidente da APFC, Valmir Pressi, “a Copa Master 50 trouxe de volta aos gramados os atletas da velha guarda. E embora sejam atletas veteranos, a maioria dos jogos foi muito disputada.”

Folha Popular – Informações da APFC