Tenente Portela, 68 anos, Melhor a Cada Dia!

Prefeitura lança selo comemorativo do aniversário do Município. Programação ocorrerá de 30 de julho a 28 de agosto

A Prefeitura Municipal está preparando uma variada programação para marcar as comemorações do aniversário de Tenente Portela. As atividades ocorrerão durante praticamente um mês, ou seja, de 30 de julho a 28 de agosto. O dia do Município é 18 de agosto.

Nesta quarta, 7, foi apresentado o selo comemorativo dos 68 anos do Município. O destaque fica por conta do “slogan” que marcará as festividades: “Melhor a cada dia!”. Conforme o prefeito, Rosemar Sala, a mensagem traduz o sentimento presente na maioria da população. “Vivemos em um Município que está em constante evolução. Temos muitos desafios pela frente, mas é perceptível que Tenente Portela efetivamente está cada vez melhor”, destaca.

Eventos que fizeram parte da programação nos últimos anos, estarão presentes. Entre eles, a Cavalgada do Tenente, o Motocross, o Concurso de Vinhos Artesanais, o Café Colonial do HSA, a Feijoada do Rotary, o Café Colonial da General Osório, a FEPORLI, entre outros. A entrega do troféu “Orgulho de Nossa Gente”, que homenageia entidades e personalidades, também terá uma nova edição, junto a “Live Show”. A programação terá ainda bailes, jantares, almoços, festa popular, mateada e seminários, como o que celebrará o Dia Internacional dos Povos Originários e o que tratará sobre a apicultura regional.

Entre os eventos também ocorrerão lançamentos de obras e inaugurações. Destaque para o Centro Cultural, o caminhódromo da Avenida Ceres e a Praça do Imigrante. Além das atividades organizadas pela Prefeitura, através das Secretarias Municipais, várias entidades e comunidades estarão envolvidas na programação.

Fonte: Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela