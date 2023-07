Tenente Portela: 40% do 13º salário dos servidores foi pago nesta terça-feira

Anúncio ocorreu na sexta, 7, durante ato de transmissão do comando do Executivo. Sala vai a Brasília e Nide assume o cargo de prefeito

Hoje, terça-feira, 11, os servidores municipais de Tenente Portela receberam 40% do 13º salário. A antecipação do benefício foi anunciada na sexta, 7, pelo prefeito. Rosemar Sala destacou que a iniciativa se repete pelo terceiro ano consecutivo e no total vai injetar aproximadamente R$ 700 mil na economia local. O restante do 13º será depositado em dezembro.

A confirmação ocorreu no momento em que Sala repassou o comando do Executivo para o vice-prefeito, Leônidas Balestrin, o Nide. A transmissão do cargo se deu em função da viagem que o prefeito fará à Capital Federal. Em Brasília, o mandatário terá várias audiências em Ministérios e no Congresso Nacional. Em Portela, Nide, dará sequência aos trabalhos da Administração Municipal.

Folha Popular – Com informações da Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela