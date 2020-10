Tempo seco provoca redução na intensidade do plantio de soja no Rio Grande do Sul

Conforme o mais recente Informativo Conjuntural da Emater-Ascar, o tempo seco registrado no decorrer da semana causou redução na intensidade da semeadura da soja no Rio Grande do Sul. Atualmente, apenas 4% da área projetada já foi implantada.

Nos municípios da região de Ijuí, o solo muito seco impediu a continuidade do plantio. As lavouras semeadas na semana anterior apresentam emergência desuniforme. As sementes que não germinaram continuam intactas no solo, sem ataque de pragas ou doenças, necessitando apenas de umidade adequada.