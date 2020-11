TECNOLOGIA x MENTES PROFANAS

Alberto Santos Dumont, ao perceber que seu invento “para levar a paz e a esperança”, foi usado “para jogar bombas nas crianças” (trechos da música O Último Julgamento/Leo Canhoto e Robertinho), aliado a outras frustrações, mergulhou em profunda depressão e tirou sua própria vida.

Assim como Santos Dumont, o empreendedor da internet Jan Koum também visava somente o progresso através da tecnologia ao criar o aplicativo WhatsApp.

Ambos, cada um no seu tempo, foram geniais, de modo que o avião ainda é o transporte mais eficaz do mundo, enquanto o whatsapp é o meio de comunicação mais veloz e mais barato, e se constituiu numa importante ferramenta de trabalho em praticamente todo o mundo.

Paradoxalmente, ambos, se usados indevidamente, demonstram serem as invenções mais destruidoras do mundo. Os aviões são equipamentos de guerra e o whatsapp se constitui numa ferramenta de destruição das pessoas em vida, através do constrangimento, humilhação, exposição, subtração (golpes), entre outras por vezes irreversíveis, além de ser atualmente uns dos meios de planejamento de crimes mais utilizado pelo crime organizado.

Lembro que na segunda metade da década de 80, “especialistas” selecionados pela rede globo de televisão (não é política, é a única que pegava lá em casa), davam extensas entrevistas de como criar os filhos de modo que eles não tivessem uma vida adulta psicologicamente traumática. Eu, adolescente na época, ficava imaginando quais seriam as consequências para o país a partir daqueles tutoriais criados para gerar pessoas despreparadas a enfrentar o mundo real, fora da bolha. Pensava eu: – Isso vai dar merda!

Não demorou. Na década de 2000 o Brasil já não era mais o mesmo. Os pais haviam perdido o controle sobre os filhos. Jovens e adolescentes envolvidos em drogas aumentavam significativamente. Gravidezes precoces se tornaram corriqueiras.

De lá pra cá pouco evoluímos. Ou retrocedemos? Não aprendemos a usar as coisas criadas para serem boas, em especial os celulares e a internet móvel, sem prever um eventual prejuízo a alguém.

Recentemente ocorreram infortúnios na vida de pessoas queridas da comunidade portelense, que perderam suas vidas no trânsito. Em todos os casos, pessoas que chegaram no local antes dos profissionais ao atendimento, colheram imagens das vítimas e postaram em redes sociais. Simples assim, sem respeitar a morte da pessoa, sem se certificar se os familiares da vítima já estavam avisados, aliás, sem se preocuparem com nada que não fosse seus próprios créditos pessoais por ser o primeiro noticiante do desastre alheio.

Que azar do filho ou do pai ou da mãe de uma vítima fatal, quando os que chegam no local do acidente, por decisão covardemente unilateral, não permitem que os protocolos façam chegar a notícia pelos métodos mais suaves.

O crime de vilipêndio de cadáver, previsto no artigo 212 do Código Penal, pode ser aplicado nesses casos, desde que, em tese, a pessoa tenha intenção de denegrir ou desprezar a pessoa exposta, o que na maioria dos casos não ocorre, pois a pessoa geralmente deseja viver seus minutos de fama, se parando de repórter fúnebre da vez. Nesse momento a vaidade se sobrepõe à razão, impede a pessoa de raciocinar, e uma eventual decisão acertada de postar somente imagens do acidente, preservando às das vítimas, não ocorre.

O bom senso hoje em dia é um termo quase desconhecido, deixou de existir no mundo atual onde os interesses em vantagens pessoais independem da possibilidade de estar ferindo outra pessoa, ou uma coletividade.

Formados na faculdade da patifaria, esses monstros profanos de má índole, aqui ou em qualquer lugar, se infiltram entre os seres humanos, e lutam contra o equilíbrio das relações sociais. Semeiam a disputa sem princípios, jogam sem regras morais com uso de artifícios desonestos, mas nem sempre ocultos, pois a falta de escrúpulos, faz nem sentirem vergonha.