Tarso Genro chama de banditismo informativo cobertura da mídia no caso Moro/PCC

O ex-ministro da Justiça Tarso Genro comentou com exclusividade ao programa Fórum Onze e Meia sua visão sobre o caso Moro/PCC nesta terça-feira (28). O ex-governador do RS, ex-prefeito de Porto Alegre e ex-ministro da Educação qualificou a postura da mídia frente à Lava Jato como “banditismo”.

Genro comentou brevemente o depoimento de Tacla Duran, as denúncias do ex-advogado contra o e elogiou a decisão de Eduardo Appio em repassar o caso para o Supremo Tribunal Federal.

“O juiz fez exatamente o contrário do que o Moro sempre fez. Ele agiu de acordo com a constituição e com a lei. Ele percebeu que daquele momento em diante ele faria uma usurpação da jurisdição”, disse o advogado e ex-ministro. Ele também avalia um problema de imprensa na cobertura do caso.

“Ele vem dizendo, há quatro, cinco anos, que a venda de sentenças. E tem sido ignorado pela Globo”, disse.

“Banditismo informativo”

Tarso avaliou que o recente caso Moro/PCC e a associação falsa feita com o governo tem sido veiculada sem oposição.

“Tudo que está sendo divulgado está sendo veiculado sem nenhum contraditório, como se o Moro fosse alvo de uma grande conspiração”, disse Genro.

Fonte: Revista Fórum – Por: Yuri Ferreira – Foto: Divulgação