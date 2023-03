Sobre Thaciano no Bahia

De fato, o Bahia procurou os representantes do Thaciano para tentar viabilizar o retorno do meia para o time baiano. Porém, até o momento, a tentativa não obteve sucesso. Quem garante isso é a direção gremista. No Grêmio, a informação que recebemos é que o clube não está disposto a liberar o meia e, portanto, se nada muito absurdo acontecer, ele deve ficar.

Thaciano foi bem na passagem pelo Bahia e ficou uma boa impressão. Por isso, agora que estão com dinheiro do Grupo City, os caras fizeram a tentativa. No entanto, pela versão da direção, a tendência é pela permanência. Até Renato foi consultado e pediu que ele não fosse liberado.

Então, todo mundo sabe que futebol é dinâmico, mas hoje a tendência é que o Thaciano não saia. Até porque, o meia se tornou peça útil também como lateral-direito. Renato tem usado ele por ali. Com 27 anos, e contrato até dezembro deste ano, Thaciano teve seu contrato melhorado na época do seu retorno da Turquia. Ele recebeu um aumento salarial na volta para equiparar com os ganhos na Europa.

