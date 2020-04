Sobe para 22 o número de casos de dengue em Palmitinho

Uma semana após a confirmação do primeiro caso de Dengue, a Secretaria de Saúde de Palmitinho emitiu novo comunicado na última segunda-feira, 30, afirmando que o número teve aumento para 22 casos no município. Segundo as informações repassadas à imprensa regional, desse total, oito casos já foram confirmados pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Rio Grande do Sul (Lacen/RS). Os outros 14 casos foram identificados em exames realizados por laboratórios locais.

Segundo a secretária de Saúde de Palmitinho, Cleusa Danete De Cezaro, outras 14 amostras estão em análise no Lacen/RS. Até a sexta-feira, 27 de março, haviam cinco casos confirmados da doença. A secretária de Saúde fez um alerta à população para adotar as medidas de prevenção e combate ao Aedes Aegypti, que é transmissor da dengue, chikungunya e também do zika vírus.