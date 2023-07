A Festa Junina que seria realizada no sábado passado, dia 24 de junho, na Praça do Imigrante, será realizada no próximo sábado, 1º de julho. Evento está sendo organizado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto (Smecd).

Folha Popular – Informações da assessoria de comunicação de Tenente Portela