Sindicato Rural, Senar e cooperativas realizam cerimônia de conclusão de turma participante do programa ATeG voltado à produção leiteira

O Sindicato Rural de Tenente Portela, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar RS) e a Cooperativa Mista Yucumã (Cooperyucumã), realizou cerimônia de encerramento da primeira turma do Programa de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) na Pecuária de Leite, no dia 13 de abril de 2023, quinta-feira, conduzido pelo técnico de campo, engenheiro agrônomo Alex Peretto.

O programa ATeG ofereceu o acompanhamento técnico e de gestão a trinta propriedades leiteiras durante o período de três anos. Inicialmente foi feito um diagnóstico individualizado de cada propriedade. Após, foi realizado um planejamento estratégico, definindo os objetivos e as ações para cumprir as metas. Em seguida, foram sugeridas adequações tecnológicas para otimizar os resultados. Foram também realizados cursos profissionalizantes para complementar conhecimentos e habilidades. Finalmente, foram avaliados os resultados obtidos na propriedade e definidos os novos ajustes técnicos. Os resultados foram visíveis, como o incremento na produção de leite de 27,5% e o aumento da margem líquida anual de 141,92% na média dos produtores assistidos.

“Esta é a prova de que o produtor de leite é um grande empreendedor, não importa o tamanho da propriedade, com capacidade para vencer os desafios, mesmo com três anos de seca e uma pandemia neste período”, disse Peretto. A turma foi organizada e mobilizada pela Cooperyucumã, com apoio da Cooperguarita.

A cerimônia foi realizada no Parque Águas do Moconá, situado na RS 330, Km 03 (rodovia que liga Tenente Portela a Derrubadas) e teve início às 10 h, com recepção às famílias de produtores de leite participantes. Em seguida, após as falas institucionais e depoimentos, foi servido um almoço aos participantes.

Peretto, responsável pela condução do grupo por três anos, disse que foi um evento para comemorar os avanços do grupo em uma cadeia produtiva tão importante para o país e que a experiência foi inesquecível e exitosa, com resultados muito animadores na maioria das propriedades. Uma das famílias assistidas revelou que o técnico Alex deixa uma amizade e um legado importante em sua propriedade.

Segundo o representante de uma das cooperativas participantes, a engrenagem funcionou perfeitamente para que o programa desse certo. Para a presidente do Sindicato Rural e coordenadora da Comissão do Leite e Derivados da Farsul, Márcia Mueller, o Programa ATeG vem ao encontro da melhoria da qualidade de vida no campo, rentabilidade, sucessão familiar e qualidade de produção, fortalecendo a cadeia produtiva do leite. Segundo o supervisor regional do Senar RS, Diego Coimbra, este programa representa a possibilidade concreta da redenção da atividade leiteira, pois as famílias leiteiras carecem de acompanhamento técnico.

Fonte: Sindicato Rural de Tenente Portela