Sicoob proporcionou R$ 26,4 bilhões em ganhos totais aos seus cooperados em 2022  

Apenas com a precificação mais atrativa de seus produtos e serviços, no exercício de 2022, o Sicoob proporcionou uma economia de mais de R$ 20,9 bilhões aos seus cooperados. O valor, divulgado pela instituição financeira cooperativa, equivale à diferença de juros, taxas e tarifas comparados com os preços médios praticados pelo sistema bancário durante o último ano. Somando o total de ganhos operacionais com o montante do resultado contábil (excedentes) do exercício, cujo valor foi de R$ 5,5 bilhões – que também pertence aos cooperados (como donos do empreendimento) –, os cooperados que fizeram negócios com a instituição financeiracooperativa durante esse período tiveram, em média, ganho econômico individual de R$ 4,9 mil.

Segundo Ênio Meinen, diretor de Coordenação Sistêmica e Relações Institucionais do Sicoob, “o valor cooperativo agregado é uma evidência inequívoca de que a instituição pauta sua atuação na promoção de justiça financeira, um dos pilares do seu propósito. Em 2022, nossos cooperados, donos do negócio, economizaram quase 45% a mais do que no ano anterior. Isso significa que estamos fazendo a nossa parte como entidade cooperativa que não visa lucro, praticando preços bastante acessíveis em comparação aos padrões do mercado e contribuindo para um sistema financeiro mais acolhedor”.

Participação dos cooperados – O diretor Ênio Meinen acrescentou que “além de usufruírem, automaticamente, dos resultados financeiros na proporção de suas operações com a cooperativa, os cooperados, como proprietários, participam ativamente da gestão, definindo, por meio de seus representantes, as diretrizes operacionais e os investimentos a serem feitos nas respectivas comunidades. Enfim, na cooperativa as pessoas compartilham a propriedade, o capital, a administração e o resultado econômico. Eis, portanto, um exemplo genuíno de economia compartilhada”.

Outro ponto que merece destaque é o fato de que, ano após ano, o Sicoob reforça o compromisso com uma agenda propositiva de ações de educação financeira. Adotando as melhores práticas no que diz respeito à responsabilidade social, à igualdade de direitos, eficiência, transparência, prestação de contas e responsabilidade corporativa, o Sicoob realiza investimentos expressivos em projetos que beneficiam as localidades em que as cooperativas estão inseridas. “Esse engajamento faz com que o cooperativismo seja não somente mais uma escolha financeira, mas um instrumento de mobilização e conexão de pessoas para semear justiça e prosperidade no território”, conclui Meinen.

Seja um cooperado – Com mais de 4 mil pontos de atendimento físico pelo Brasil, o Sicoob oferece serviços de conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, adquirência de meios eletrônicos de pagamento, entre outras soluções financeiras. Além do atendimento presencial, a instituição financeira cooperativa tem forte atuação por meio dos canais digitais, com acesso prático e rápido pelo App Sicoob.