Sicoob Creditapiranga lança Fundo Social

Contribuir com o desenvolvimento das comunidades faz parte do propósito do Sicoob Creditapiranga. E ao longo dos 90 anos de história da cooperativa isso foi feito de várias formas: através do envolvimento das agências e equipes em ações locais e também de doações e apoio para diferentes causas em todas as regiões onde a cooperativa atua.

E para fortalecer ainda mais esse desejo de estar próximo e fomentar a prosperidade, a partir de 2023 a cooperativa passa a contar com o Fundo Social, que possui como objetivo reunir recursos financeiros para apoiar projetos que contemplem os seguintes eixos: educação, cultura, esporte, saúde, segurança, ambientais e sustentabilidade, sociais, empreendedorismo e inovação e emergenciais, que sejam de interesse coletivo, desenvolvidos na área de atuação da cooperativa.

Para se habilitar e participar do processo, as entidades precisam seguir os seguintes critérios: ser pessoa jurídica sem fins lucrativos; ser associada ao Sicoob Creditapiranga, até o último dia do exercício anterior; estar adimplente com a cooperativa; estar com o cadastro da conta corrente atualizado; ter no mínimo 1 (um) ano de registro do CNPJ e finalidade compatível com as estratégias de responsabilidades sociais da Cooperativa, que devem estar expressas no estatuto ou ato constitutivo.

As inscrições estarão abertas até o dia 31 de julho, podendo ser realizadas exclusivamente pelo site: https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcreditapiranga/fundo-social. A informação do resultado do processo seletivo ocorrerá através de comunicação individual, através do e-mail ou telefone cadastrado no ato da inscrição do projeto, até o dia 31 de agosto de 2023.

Para o presidente do Sicoob Creditapiranga, Simplício Meurer, o Fundo Social mostra ainda mais o compromisso da cooperativa com a sociedade. “O Sicoob Creditapiranga sempre incentivou as ações e projetos nos municípios em que atua, mas o Fundo vem para consolidar esse compromisso e deixar ainda mais claro nossas ações como uma cooperativa de crédito junto à sociedade. E tudo isso só é possível porque o nosso cooperado acredita na cooperativa e movimenta conosco. É a nossa cooperação que permite termos uma cooperativa forte e saudável para construirmos os resultados que alcançamos e que nos permite destinar parte desse montante para ações tão importantes no dia a dia das cidades”, afirma Simplício.

Sobre o Sicoob Creditapiranga – Em 16 de maio de 1932, numa reunião do Volsksverein, tratou-se da necessidade da fundação de uma Caixa Rural em Porto Novo, hoje Itapiranga/SC. Finalmente em 21 de outubro de 1932 realizou-se a assembleia de constituição da Caixa Rural União Popular de Porto Novo, na presença de 41 pessoas. Era a origem do Sicoob Creditapiranga, a cooperativa de crédito pioneira do estado de Santa Catarina e uma das mais antigas do Brasil.

A cooperativa é integrante do Sistema Sicoob, que possui mais de 7 milhões de cooperados. O Sistema é composto por cooperativas financeiras e empresas de apoio, que em conjunto oferecem aos cooperados serviços de conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, adquirência de meios eletrônicos de pagamento, entre outros. Tem todos os produtos e serviços bancários, mas não é banco. É uma cooperativa financeira, onde os clientes são os donos e por isso os resultados financeiros são divididos entre os cooperados.

Fonte: Sicoob Creditapiranga – Assessoria de Comunicação e Marketing.