Sicoob Creditapiranga inicia atividades práticas do Programa Cooperativa Mirim em Tenente Portela

A cooperação é um valor que precisa ser experimentado em situações concretas da vida, pois se aprende a cooperar a partir da experiência. Assim, com o objetivo de disseminar os valores e princípios cooperativistas, promovendo atividades econômicas, sociais e culturais, estimulando o empreendedorismo e colaborando com a formação de futuras lideranças cooperativistas, iniciou no dia 11 de abril as atividades práticas do Programa Cooperativa Mirim na EMEF General Osório de Tenente Portela/RS.

Após interesse de toda comunidade escolar na proposta e metodologia do Programa, sob a orientação de um professor orientador, demais profissionais da escola e do Sicoob Creditapiranga, capacitados pelo Instituto Sicoob, o projeto começa agora a inserir e ensinar as crianças e jovens dentro do universo do cooperativismo. Eles são encorajados a coordenar, planejar e elaborar todo o processo de criação da cooperativa.

Com o suporte do Sicoob Creditapiranga e dos professores orientadores da própria escola, os estudantes trabalham a constituição e funcionamento da cooperativa mirim. Eles dão nome a cooperativa, elegem os conselhos de administração e fiscal, montam o estatuto social, criam o objeto de aprendizagem, realizam assembleias, enfim, todo processo que ocorre em uma cooperativa registrada, a cooperativa mirim também trabalha, só não possui CNPJ.

Para o presidente do Sicoob Creditapiranga, Simplício Meurer “Essas são questões base do quinto princípio do cooperativismo que, como um movimento que visa o bem-estar coletivo, não poderia deixar de valorizar a educação, formação e informação para a sociedade. Pensando nisso, o movimento cooperativista enxergou a oportunidade, e tomou como essencial, levar seus princípios para crianças e jovens que tem a possibilidade de ingressar e se interessar, desde cedo, por esse sistema colaborativo.”

Após esse primeiro encontro, as atividades seguem continuamente, desenvolvendo nos alunos os conceitos de cooperação, cidadania, protagonismo e autonomia. Por meio destes, surgirá uma cooperativa mirim, com o objetivo maior de auxiliar toda a comunidade escolar.

Fonte: Sicoob Creditapiranga – Assessoria de comunicação