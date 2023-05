Saúde de Tenente Portela recebe melhor nota do Previne Brasil

A saúde básica disponibilizada pela Prefeitura de Tenente Portela atingiu neste ano a maior pontuação no programa Previne Brasil. A avaliação é feita a cada quadrimestre, e neste último, entre os meses de janeiro e abril, o Município alcançou o Índice Sintético Final (ISF) de 8,64. O resultado foi divulgado pelo Ministério da Saúde na quarta-feira, 24.

Tão logo ocorreu a divulgação, a secretária de Saúde e Saneamento, Lisete Bison, apresentou os dados ao prefeito, Rosemar Sala. Conforme a gestora, a avaliação positiva é oriunda do planejamento e dedicação de todas as equipes. Segundo ela a nota “é fruto da união de esforços de todos que tratam a saúde do povo portelense com prioridade”.

Para o prefeito, o resultado reflete o compromisso com a melhoria contínua dos serviços prestados à população. “É possível melhorar ainda mais e estamos trabalhando para isso”, acrescenta.

As informações divulgadas pelo Ministério da Saúde mostram uma evolução constante nos indicadores de Tenente Portela. No primeiro quadrimestre de 2020, a nota era 3,24; em 2021, passou para 4,33; em 2022, no mesmo período, foi de 5,36 e agora atingiu 8,64. O crescimento também se deu no comparativo com a nota do último quadrimestre do ano passado, que foi de 6,03.

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela