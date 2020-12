SAMU voltará a funcionar em Três Passos e região

SAMU SALVAR de Três Passos será reativado na próxima sexta-feira, 11. Duas ambulâncias da prefeitura serão repassadas para o Hospital de Caridade, para que esse tenha a possibilidade de retornar com o programa de atendimento de socorro e emergência. De acordo com projeto aprovado na Câmara de Vereadores a cedência das ambulâncias será pelo prazo de 10 anos.

Segundo o Hospital de Caridade, que será o responsável pela gestão do SAMU, o programa vai atender além de Três Passos, os municípios de Bom Progresso, Esperança do Sul, Humaitá, Sede Nova e Tiradentes do Sul.

De acordo com publicação da Rádio Alto Uruguai, como a entrega das ambulâncias vai ocorrer oficialmente na sexta-feira, 11, o programa já poderá voltar a funcionar imediatamente, uma vez que o Hospital de Caridade já está com a equipe montada para trabalhar no setor.