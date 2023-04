Rússia aumenta exportações de diesel ao Brasil em meio a sanções

O fornecimento de diesel dos portos controlados pela Rússia para o Brasil totalizou 663.000 toneladas em janeiro-março de 2023.(Foto: REUTERS/Adriano Machado)

A Rússia aumentou suas exportações de diesel para o Brasil e outros países da América Latina após as sanções impostas pelo Ocidente por conta do conflito na Ucrânia, mostram dados da Refinitiv Eikon.

No mês passado, a Rússia enviou mais de 580.000 toneladas para a América Latina e América do Sul, com quase 440.000 toneladas desses volumes indo para o Brasil, e outras 140.000 toneladas ao Panamá, Uruguai e Cuba, mostraram dados da Refinitiv.