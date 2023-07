Ruas de Miraguaí estão sendo preparadas para receber pavimentação asfáltica

Nesta segunda-feira, 26, uma obra de instalação de tubulação foi iniciada nas ruas Santo Antônio e Dom Pedro I, com o objetivo de melhorar o sistema de escoamento de água pluvial na região.

Segundo o secretário de Serviços Urbanos, Bruno Belchor, a obra tem como objetivo a preparação das ruas para receber a pavimentação asfáltica.

O secretário-geral do município, Valdelírio Preto, que também acompanha as obras, destaca a importância dessas obras para a melhoria da qualidade de vida da população.

A instalação da tubulação é apenas uma parte do projeto. Após a finalização do trabalho será iniciada a pavimentação da rua com asfalto. A ação faz parte do plano de modernização do sistema viário da cidade, que já contemplou outras ruas.

Moradores comemoram as melhorias. “Há anos esperávamos por uma obra assim aqui na rua. O asfalto vai melhorar muito as condições de circulação dos veículos e pedestres”, dizem.

De acordo com o cronograma da prefeitura, a tubulação deve ser finalizada nos próximos dias e a pavimentação asfáltica deve ser iniciada a seguir. A expectativa é de que a obra seja finalizada nos próximos dias.

A empresa responsável pelas obras é a São Cristóvão.

Folha Popular: Informações da Rádio Líder FM