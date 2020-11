RS passa de 250 mil casos e chega a 5.844 mortes por Covid-19

O Rio Grande do Sul chegou a 5.844 mortes por Covid-19 nesta terça-feira, informou a Secretaria Estadual de Saúde (SES). De acordo com o boletim diário foram registradas no sistema de monitoramento estadual 40 novos óbitos nas últimas 24 horas, que ocorreram entre 27 de outubro e 3 de novembro. Ontem, a pasta havia reportado apenas uma morte.

O número de novos infectados reportados hoje foi de 712 pacientes, totalizando, assim, 250.064 casos confirmados espalhados pelo Estado. Deste total, 94% são de pacientes recuperados e 4% em acompanhamento médico. Os dados da SES mostram que a pandemia já alcançou todo o território gaúcho, tendo ao menos um caso confirmado em 497 cidades. Até o momento, 12 municípios gaúchos já têm balanços acima dos 100 óbitos por Covid-19.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do RS, considerando os públicos e privados, é de 69,4 na tarde desta terça. De acordo com o sistema de monitoramento do Estado, 38 hospitais têm atraso na atualização de dados.

Óbitos registrados pela SES

Alvorada (homem, 74 anos)

Alvorada (mulher, 72 anos)

Alvorada (mulher, 29 anos)

Alvorada (menina, 2 anos)

Alvorada (mulher, 73 anos)

Caçapava do Sul (homem, 69 anos)

Caçapava do Sul (homem, 53 anos)

Cachoeirinha (homem, 54 anos)

Caxias do Sul (homem, 84 anos)

Caxias do Sul (homem, 92 anos)

Cerro Largo (homem, 76 anos)

Chiapetta (homem, 91 anos)

Entre-Ijuís (homem, 66 anos)

Esteio (homem, 69 anos)

Ijuí (homem, 75 anos)

Ijuí (homem, 54 anos)

Novo Hamburgo (mulher, 69 anos)

Novo Hamburgo (mulher, 92 anos)

Passo Fundo (homem, 73 anos)

Paverama (homem, 78 anos)

Porto Alegre (homem, 74 anos)

Porto Alegre (homem, 79 anos)

Porto Alegre (homem, 85 anos)

Porto Alegre (mulher, 85 anos)

Porto Alegre (homem, 86 anos)

Porto Alegre (mulher, 85 anos)

Porto Alegre (homem, 85 anos)

Porto Alegre (homem, 84 anos)

Porto Alegre (homem, 38 anos)

Restinga Seca (homem, 71 anos)

Santa Maria (mulher, 102 anos)

Santo Ângelo (homem, 84 anos)

Santo Augusto (homem, 70 anos)

São Sebastião do Caí (homem, 58 anos)

São Sebastião do Caí (mulher, 85 anos)

Tramandaí (homem, 82 anos)

Venâncio Aires (mulher, 69 anos)

Viamão (mulher, 77 anos)

Vila Flores (homem, 56 anos)

Xangri-lá (mulher, 50 anos)