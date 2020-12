Ronco e Apneia do Sono

O ronco é o ruído produzido pela vibração do ar passando através das vias aéreas superiores (nariz, faringe e laringe). Esse ruído ocorre usualmente devido a uma obstrução à passagem do ar por essa via durante o sono e pode afetar homens, mulheres e até crianças. Qualquer obstrução que ocorre desde a entrada das narinas até a chegada do ar nos brônquios pode ser responsável por esse desconforto durante o sono.

A Associação Brasileira do Sono estima que, depois de 40 anos, de quatro em cada dez pessoas roncam. Após os 60 anos, esse número aumenta para seis em cada dez pessoas. Nessa faixa etária, 60% dos homens e 40% das mulheres sofrem com o ronco e a indisposição no dia seguinte. Portanto, é um problema bastante comum e que pode trazer consequências ruins para a sua saúde e de sua família.

Quando o ronco não é acompanhado de pausas respiratórias durante o sono é chamado de ronco primário (ou simplesmente ronco). Nessa situação ele não causa prejuízos à saúde, mas pode atrapalhar o sono das outras pessoas que dormem no mesmo quarto ou até mesmo na mesma casa. Merece mais atenção quando acompanhado de pausas respiratórias, o que chamamos de apneia do sono (quando ocorrem mais de 5 vezes em um período de 1 hora). É essa situação a mais prejudicial. Essas pausas levam a baixa oxigenação de órgãos importantes para nós, como nossos pulmões, coração e cérebro. É a apneia durante o sono que nos dá a sensação de noite mal dormida, e que pode se manifestar, no curto prazo, pela fadiga diurna, falta de concentração e memória durante o dia. Já no longo prazo pode ter consequências piores, como aumento da pressão arterial, hipertensão pulmonar e aumento do risco de ocorrência de eventos cardiovasculares, como infarto do coração e do cérebro (popularmente chamado de derrame cerebral).

São causas comuns desses distúrbios qualquer obstrução da via aérea superior, como desvios de septo nasal, hipertrofia de cornetos, presença de pólipos e tumores nasais, adenóide e amigdalas hipertrofiadas, flacidez da musculatura da faringe e das estruturas da laringe. Da mesma forma, portadores de anomalias crânio faciais e síndromes que afetam o sistema neuromuscular comumente apresentam roncos com apneias durante o sono. Outras situações são agravantes dessa condição, como a presença de pescoço mais grosso e curto, comum na obesidade, a ingestão de bebidas alcoólicas, uso de medicações relaxantes musculares para induzir o sono, excessos alimentares durante o período noturno, presença de refluxo gastroesofágico e faringolaríngeo, o tabagismo e dormir com a barriga para cima.

Se você se preocupa com o seu sono ou com o sono de quem dorme ao seu lado, você precisa procurar um profissional médico para investigar se ocorrem alguma dessas alterações. Comumente nos amparamos de exames complementares que auxiliam no diagnóstico topográfico do problema e na caracterização da gravidade das apneias, como a endoscopia da via aérea superior (em vigília ou durante o sono), a tomografia computadorizada e polissonografia (que é um exame que estuda como se comportam vários dos nossos órgãos durante o período do sono e quantifica o número de apneias por hora).

A depender dos resultados dessas avaliações, o profissional que for te acompanhar irá traçar um plano de tratamento para o seu ronco e/ou apneias. Poderão ser necessárias medidas simples como mudanças sócio-comportamentais, perda de peso, atividades físicas regulares e medidas de higiene do sono. Mas, em algumas situações específicas, cirurgias para tratamento da obstrução da via aérea podem ser indicadas assim como o uso do CPAP nasal (aparelho usado para manter a oxigenação adequada durante o sono) nos casos de apneia moderada a grave.