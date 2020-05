Rio Grande do Sul chega a 83 mortes e ultrapassa os 2 mil casos de Covid-19

O número de casos da Covid-19 no Rio Grande do Sul chegou a 2.019, com 83 vítimas fatais da doença, de acordo com o boletim epidemiológico publicado às 19h desta terça-feira pela Secretaria Estadual da Saúde (SES). Segundo dados da pasta, 1.049 pacientes já se recuperaram do coronavírus, que atinge, até o momento, 166 municípios do Estado.

Em relação ao informe publicado na noite de segunda-feira, a SES registrou mais 251 casos e sete óbitos, em 24 horas, o avanço mais expressivo em número de novos casos desde o início da pandemia.

Porto Alegre e Passo Fundo são as cidades que concentram o maior número de mortes no Estado, com 17 cada uma. Outros 34 municípios já registraram vítimas fatais por Covid-19

Resultados dos testes rápidos começam a ser computados

O crescimento constatado nesta terça-feira se deve também ao registro dos primeiros resultados dos 108 mil testes rápidos distribuídos pela Secretaria Estadual da Saúde às prefeituras de todo o Estado. De acordo com o governador Eduardo Leite, o sistema já contabiliza 2.027 testes realizados, tendo identificado 130 casos de Covid-19. A SES informa que os exames foram realizados entre os dias 4 e 5 de maio.

Após realizarem os testes rápidos, as prefeituras municipais devem registrar os resultados dos exames no e-SUS VE (sistema eletrônico do SUS para a Vigilância Epidemiológica). Assim, as informações serão computadas no levantamento realizado pelo Estado. Com isso, conforme Leite disse na transmissão diária ao vivo nesta terça-feira, deverá ser minimizada a diferença na contabilidade feita pelas prefeituras e a atualizada pelo governo do Estado.