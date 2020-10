Rinoplastia estética e/ou funcional

1. O que é rinoplastia? É a cirurgia plástica nasal, que pode ser estética ou funcional, geralmente uma mistura das duas. Portanto, tem o objetivo de melhorar a função nasal, ou seja, a respiração nasal e geralmente é associada à rinoplastia estética, esta que tem o objetivo principal de melhorar o formato nasal modificando-se a estrutura óssea e cartilaginosa do nariz e algumas vezes a própria pele nasal. A intenção sempre é harmonizar o nariz com a face do paciente e de acordo com a sua etnia.

2. Para quais situações ela é indicada? Como acabamos de comentar, a rinoplastia é indicada quando se quer melhorar a aparência do nariz em relação à face e quando se precisa melhorar a função nasal. É indicada nos casos de anormalidades congênitas, pós traumas nasais e de face e, a indicação mais comum, que é a pessoa querer melhorar o aspecto nasal por seu nariz não combinar com a sua face e seu gênero. Neste sentido, tem o intuito de melhorar a forma estética nasal e melhorar a sua função, que é filtrar, umidificar e aquecer o ar que respiramos.

3. É uma cirurgia complicada? Depende do ponto de vista. Para quem realiza, o cirurgião, é uma cirurgia complexa. Dentre todas as cirurgias plásticas, a rinoplastia é considerada a mais complexa. Do ponto de vista do paciente, é uma cirurgia performada sob anestesia geral, mas normalmente tem alta hospitalar no mesmo dia. O paciente fica afastado de suas atividades laborativas por 5-7 dias, afastado do sol e de atividades que exijam esforços físicos por 30 dias e, por fim, sem esportes de contato por 60 dias. Nos primeiros 7 dias de pós operatório permanece com uma tala nasal de material termoestável, que protege o nariz nestes dias.

4. O paciente sente muita dor? É uma quase indolor no pós operatório. Usualmente analgésicos comuns são suficientes.

5. O paciente pode escolher como ficará a aparência nasal ou são outros fatores que determinam essa questão? Bem, a aparência nasal deve harmonizar com a face, ser de acordo com o gênero e a etnia da pessoa. O intuito é sempre deixar o mais natural possível. Para tanto, usamos um software que auxilia na programação da forma nasal desejada.

6. Como é o pós-operatório? O pós operatório, geralmente, é tranquilo e vai depender se o paciente apresenta alguma doença prévia, da sua idade, e se é ou não tabagista. Pessoas que trabalham ou estudam sem exposição solar e sem esforço físico voltam à suas atividades habituais brevemente após a ciurgia. E, como mencionamos, do ponto de vista de dor, é considerada uma cirurgia pouco dolorida.

7. O paciente precisa cuidar da posição para dormir? Geralmente sim, é importante se evitar de traumatizar o nariz nestes dias de pós operatório. Pode se dormir em decúbito dorsal (com a barriga para cima) ou dormir em decúbito lateral desde que o nariz fique afastado da borda do travesseiro.

8. A partir de quando o paciente vê o resultado final? A partir de 7 dias tiramos o aquaplast, que é a tala termoestável que cobre o nariz, e já se observa uma mudança radical em relação ao pré operatório. Mas os detalhes aparecem com o passar das semanas e meses. A forma do dorso nasal, vista de perfil, está bem próxima do resultado final após 30 dias de cirurgia. Já a ponta nasal pode demorar meses até um ano para se ter o resultado. E em alguns pacientes, principalmente os com pele mais fina, a sua ponta nasal se modifica com o passar dos anos.

Uma questão importante que gostaria de mencionar é que esse resultado depende do quanto se retira da estrutura cartilaginosa e óssea nasal. A rinoplastia moderna sugere que seja estruturada, ou seja, que se modifique a forma nasal sem retirada excessiva de cartilagens e sempre que possível e indicado, essas cartilagens sejam reforçadas, para que o nariz permaneça com o formato desejado o maior tempo possível.