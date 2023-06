Reunião para a municipalização dos trechos das rodovias 472 e 330 ocorre na Câmara Municipal de Vereadores

Na manhã da segunda-feira, 19, o prefeito Rosemar Sala se reuniu com proprietários de imóveis situados às margens da RST 472 e da ERS 330, trechos localizados no entorno do perímetro urbano de Tenente Portela, para debater sobre a municipalização das rodovias. O encontro ocorreu na Câmara e contou com a presença de vereadores e secretários do Governo Municipal.

Na reunião foram esclarecidas as dúvidas dos proprietários e, com base nas informações apresentadas e detalhadas pelo prefeito, a mudança de titularidade foi aprovada pelos presentes. O objetivo dessa alteração é, de acordo com Sala, reduzir a burocracia e, assim, impulsionar ainda mais o desenvolvimento de Tenente Portela, principalmente com a chegada de novos empreendimentos a partir das melhorias que serão realizadas.

A municipalização abrangerá aproximadamente 11,6 km. Na RST 472 será entre a antena da Rádio Municipal e o trevo de acesso à empresa Hanauer Cereais e na ERS 330 entre a empresa Cotricampo (saída para Derrubadas) e a empresa Fulber (saída para Miraguaí), com possibilidade de aumento desse último trecho. Além disso, o trecho urbano da ERS 330 (avenidas Santa Rosa, Luis Carlos Prestes, Charruas e Redenção e rua Tupinambás) também será abrangido pela municipalização.

As tratativas com o Governo do Estado já estão adiantadas e, com a aprovação por parte dos proprietários que serão diretamente atingidos pela mudança, será dado seguimento à municipalização, desde que o Estado garanta recursos para a recuperação das rodovias.

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela