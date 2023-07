Representantes do IFFar reúnem-se com o prefeito de Tenente Portela para avaliar a possibilidade da implantação de um Campus Pluriétnico

Na semana que passou, a diretora do Instituto Federal Farroupilha (IFFar) – Campus Santo Augusto, Márcia Fink, juntamente com o diretor de Pesquisa, Extensão e Produção, Tarcísio Samborski, da coordenadora de Ações Afi rmativas, Janice Pinheiro Boeira, e do representante externo do Núcleo de Estudos Afrobrasileiros e Indígenas (Neabi), Bruno Ferreira, participaram de uma reunião na Prefeitura Municipal de Tenente Portela, com o prefeito, Rosemar Antônio Sala, e com a secretária de Educação, Gicelda Berghetti Denes.

A reunião teve como objetivo avaliar a possibilidade de implantação de um Campus Pluriétnico do IFFar, visando a oferta de educação profi ssional para as culturas tradicionais indígenas, que atenda demandas de qualifi cação dos povos originários.

O prefeito manifestou interesse na proposta e já comunicou a reitora do IFFar, Nídia Heringer, do comprometimento em atender as contrapartidas necessárias. Nos próximos dias deverá ser realizada uma Audiência Pública no Município de Tenente Portela, para tratar sobre o tema, com a participação da comunidade.

Folha Popular – Com informações do IFFar