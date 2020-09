Região de Agrupamento de Palmeira das Missões retorna para bandeira laranja

O Gabinete de Crise do Governo do Estado atualizou, na tarde da segunda-feira (31/08), as bandeiras referentes à 17ª rodada do modelo de distanciamento controlado. Seis das dez regiões classificadas com bandeira vermelha (risco alto) no mapa preliminar tiveram os recursos aceitos e retornaram para bandeira laranja (risco médio).

A Região de Agrupamento de Palmeira das Missões (R15/R20), que engloba 12 municípios da Região Celeiro (Barra do Guarita, Bom Progresso, Braga, Coronel Bicaco, Derrubadas, Esperança do Sul, Miraguaí, Redentora, Tenente Portela, Tiradentes do Sul, Três Passos e Vista Gaúcha), pode adotar medidas menos restritivas para o decorrer dos próximos dias.

Já a Região de Agrupamento de Ijuí (R13), que compreende o restante dos municípios da Região Celeiro (Campo Novo, Chiapetta, Crissiumal, Humaitá, Inhacorá, Santo Augusto, São Martinho, São Valério do Sul e Sede Nova), passará uma semana na classificação de risco alto.

Entretanto, de acordo com o Gabinete de Crise, as regiões de agrupamento de Palmeira das Missões e de Ijuí aderiram ao sistema de cogestão e estão adotando protocolos intermediários, ou seja, restrições mais brandas que as de bandeira vermelha.

As bandeiras definitivas da 17ª rodada do modelo de distanciamento controlado entram em vigor a 0h da terça-feira (01/09) e prosseguem até às 23h59min da segunda-feira (07/09).