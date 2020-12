Região Celeiro fica mais uma semana em bandeira vermelha

O Governo do Estado publicou, na tarde da segunda-feira (07/12), o mapa definitivo da 31ª rodada do modelo de distanciamento controlado. Os oito pedidos de reconsideração enviados foram indeferidos pelo Gabinete de Crise e, com isso, o Rio Grande do Sul tem 20 regiões em bandeira vermelha, ou seja, alto risco epidemiológico. A única em bandeira laranja é a região de Taquara.

Os 21 municípios da Região Celeiro, que são abrangidos pelas regiões de agrupamento de Ijuí (R13) e de Palmeira das Missões (R15/R20), permanecem classificados em bandeira vermelha. Entretanto, graças à Regra 0-0, doze prefeituras podem adotar protocolos de bandeira laranja. São elas: Campo Novo, Chiapetta, Crissiumal, Humaitá, Inhacorá, Barra do Guarita, Bom Progresso, Braga, Derrubadas, Esperança do Sul, Miraguaí e Tiradentes do Sul.

Segundo o Gabinete de Crise, a elevação de casos confirmados e de hospitalizações em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de pacientes com Covid-19 em grande parte das regiões do Estado culminou no indeferimento dos oito pedidos de reconsideração enviados ao mapa preliminar da 31ª rodada do modelo de distanciamento controlado.

É a primeira vez, em 31 semanas, que o mapa definitivo tem apenas uma bandeira laranja e 20 regiões em bandeira vermelha. A vigência das novas bandeiras se inicia à 0h da terça-feira (08/12) e prossegue até as 23h59min do dia 14 de dezembro.