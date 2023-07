Região Celeiro: Conab doa alimentos para famílias indígenas em situação de insegurança alimentar

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) começou a entregar, na segunda-feira, 10, os primeiros kits de alimentos para famílias indígenas em situação de insegurança alimentar no Rio Grande do Sul. A ação faz parte do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e é realizada em parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). Na região Celeiro, serão contempladas aldeias em quatro municípios: Redentora, Tenente Portela, Miraguaí e São Valério do Sul.

“É mais um esforço da Conab para amenizar situações críticas que atingem as populações mais vulneráveis no nosso país. Adquirimos os alimentos para enfrentar uma emergência humanitária entre os indígenas gaúchos. Isso faz parte de uma definição do governo federal de recolocar a Conab como instrumento de enfrentamento à fome, seja para formular políticas, seja para executar políticas e ações emergenciais”, disse o presidente da Companhia, Edegar Pretto. “Será a primeira entrega do PAA, justamente pela questão emergencial”, completou.

Em todo o estado, mais de 8 mil famílias das etnias Charrua, Kaingang e Guarani foram cadastradas para receber os alimentos fornecidos por agricultores familiares gaúchos. A operação emergencial terá quatro etapas até o final deste ano, totalizando aproximadamente 33 mil kits doados aos indígenas.

No total, serão investidos R$ 5,5 milhões nesta ação operacionalizada pela Conab com apoio da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), das prefeituras dos municípios envolvidos e do Mesa Brasil Sesc. Além da Celeiro e da capital Porto Alegre, serão atendidos indígenas que vivem em outras 20 regiões gaúchas, conforme divisão das associações de municípios.

Cada kit tem 21,2 kg e é composto de açúcar mascavo, arroz tipo 1, farinha de milho média, farinha de trigo tipo 1, feijão tipo 1, leite em pó integral, macarrão com ovos (espaguete) e linguiça mista defumada.

Regiões que serão atendidas pela ação da Conab:

Celeiro, Zona da Produção, Alto Uruguai, Planalto, Campanha, Nordeste Riograndense, Costa Doce, Centro, Metropolitana de Porto Alegre, Sul, Litoral Norte, Alto Jacuí, Carbonífera, Centro Serra, Missões, Vale do Rio Caí, Vale do Taquari, Vale do Rio do Sinos, Vale do Paranhana, Serra Gaúcha e Turismo da Serra.

Folha Popular – Com informações da Conab