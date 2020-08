Recursos deferidos: Região de Palmeira das Missões volta para bandeira laranja

Na tarde da segunda-feira (03/08), o Governo do Estado divulgou o mapa definitivo da 13ª rodada do modelo de distanciamento controlado. As bandeiras entram em vigor a 0h da terça-feira (04/08) e valem até as 23h59min do dia 10 de agosto.

A Região de Agrupamento de Palmeira das Missões (R15 e R20), que é formada por municípios da Região Celeiro e da Zona de Produção, no mapa preliminar divulgado na sexta-feira (31/07) estava com bandeira vermelha. Entretanto, os recursos apresentados pela Amuceleiro e AMZOP foram deferidos, e a R15 e R20 retornaram para bandeira laranja.

— Entramos agosto com expectativa de estabilização e de indicadores mais tranquilos. O Rio Grande do Sul parou menos, por menos tempo, teve menores perdas econômicas do que a maior parte dos outros estados, e também perdeu menos vidas, se comparado aos outros estados. Estamos discutindo, caso essa estabilização se confirme, alterações em protocolos de bandeira vermelha para permitir o funcionamento de atividades comerciais que, hoje, estão restritas — explicou o governador em transmissão ao vivo pelas redes sociais.

Eduardo Leite também lembrou que o Governo do Estado e a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (FAMURS) estão em fase de discussão de um processo de cogestão do modelo de distanciamento controlado, que confira maior autonomia as prefeituras.

Permanecem em bandeira vermelha na 13ª rodada, as regiões de Passo Fundo, Novo Hamburgo, Lajeado, Taquara, Canoas e Porto Alegre.

Recurso deferido:

– Região de Palmeira das Missões: Embora se perceba um crescimento no número de hospitalizações, ao observar-se com relação à quantidade total de habitantes, ainda está abaixo de dez internações hospitalares para cada 100 mil habitantes. Percebe-se, também, redução das internações na microrregião em leitos de UTI, uma relativa estabilidade entre casos ativos e recuperados, e índice de óbitos também estabilizado.