PRF apreende cerca de 50 quilos de maconha em Iraí

Na madrugada da segunda-feira (18/7), em Iraí, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou dois automóveis que ingressaram no Rio Grande do Sul via BR 386.

No porta-malas do Fiat Palio, os policiais rodoviários federais encontraram diversos tabletes de maconha, totalizando cerca de 50 quilos. O homem de 22 anos – que conduzia o veículo emplacado em Novo Tiradentes/RS – foi preso em flagrante. Segundo a PRF, ele possui extensa ficha criminal.

Dois indivíduos que ocupavam um GM Classic, com placas de Cascavel/PR, também acabaram presos. A PRF informou que a dupla prestava suporte para o transporte da carga de entorpecentes.

Os três homens são naturais do Paraná. Eles foram encaminhados, juntamente com a droga e os automóveis, para a Delegacia da Polícia Civil.