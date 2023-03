Prêmio Mulher Destaque homenageia mulheres que se destacaram profissionalmente ou prestaram serviços voluntários de responsabilidade social no ano de 2022

A Câmara Municipal de Vereadores de Tenente Portela realizou uma Sessão Solene na noite de segunda-feira, 27, para homenagear mulheres que se destacaram no ano de 2022. Nove mulheres portelenses que se destacaram profissionalmente ou prestaram trabalhos de responsabilidade social de forma voluntária, receberam o prêmio de Mulher Destaque. O objetivo da premiação foi de valorizar a mulher no contexto da cidadania, conforme estabelece a Resolução n° 274-2023. A entrega da honraria foi realizada em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. O presidente do Poder Legislativo, Mauro José Ludwig, atendeu à solicitação das vereadoras Irinéia Koch Lena e Luisa Silva Barth, que juntamente com a edil Dirce Teresinha Brun Splendor, conduziram os trabalhos da sessão legislativa. Dirce, suplente, foi convocada para substituir o vereador titular, Luis Claudir dos Santos, que cedeu o espaço. Fizeram uso da palavra os vereadores Jaine Sales, Luisa, Silva Barth, Eduardo José Barella Ferrari, Natanael Diniz de Campos, Heitor Henrique Gross Furini, Irinéia Koch Lena, Dirce Teresinha Brun Splendor, Mauro José Ludwig e Derli da Silva. De acordo com as edis organizadoras da Sessão Solene, “foi uma noite de homenagem, emoções, gratidão e muito amor. Parabéns a todas as mulheres, sensíveis, apaixonadas, virtuosas, sonhadoras, batalhadoras e fortes! Vocês são merecedoras de muito reconhecimento e admiração!”

Fonte: Câmara municipal de Vereadores – Fotos: Divulgação