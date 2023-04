Prefeitura Municipal de Tenente Portela confirma patrocínio das escolinhas do Miraguai e do Ypiranga

Assim como ocorreu em 2022, mais uma vez, a Prefeitura de Tenente Portela firmou contrato de patrocínio das “escolinhas de futebol” do CER Miraguai e do Ypiranga FC. Os dois clubes serão simultaneamente contemplados com recursos públicos para a manutenção dos projetos sociais. Cada “escolinha” terá o aporte de R$ 25.000,00, dividido em 10 parcelas mensais de R$ 2.500,00. O repasse se dará através da Lei de Patrocínio (2790/21), que tem possibilitado a destinação de recursos para projetos sociais, esportivos e culturais.

A assinatura dos contratos ocorreu na tarde de quinta, 6, no Gabinete. Pelo Governo Municipal, participaram o prefeito Rosemar Sala; o secretário de Administração, Planejamento e Comunicação Social, Paulo Farias; e o diretor de Esportes, André Rodrigo Schiefelbein. O CER Miraguai foi representado pelo presidente do departamento de veterano, Alex Maschio; e o Ypiranga FC, pelo presidente, Carlos Maurício Meneghello.

As atividades nos dois projetos estão em andamento. Juntos contam com a inclusão de mais de 150 crianças e adolescentes. Cada clube contratou um professor e estabeleceu os dias e horários de funcionamento. Qualquer criança do Município pode participar. Não é necessário ser associado do clube. A participação está atrelada à frequência escolar.

Além do envolvimento social, a contrapartida dos clubes também se dará através da utilização do logotipo e do brasão do Município no material esportivo e nas divulgações das atividades e participações em eventos.

