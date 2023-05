Prefeitura de Tenente Portela promove encontro para tratar das emendas impositivas

Gestores municipais, vereadores e representantes de entidades de Tenente Portela indicadas para receber recursos através das emendas impositivas estiveram reunidos na manhã desta quarta, 10. O encontro, proposto pela Administração Municipal, teve como objetivo apresentar o atual estágio dos encaminhamentos e detalhar as eventuais inconsistências dos projetos protocolados pelas entidades.

Representando o Executivo estiveram a secretária de Finanças, Jaqueline Balestrin; a assessora jurídica, Simone Galli; o secretário-adjunto de Assistência Social, Cleber Tesche; e o secretário de Administração, Planejamento e Comunicação Social, Paulo Farias. Pelo Legislativo compareceram as vereadoras Irinéia Koch Lena e Luisa da Silva Barth.

A atividade foi setorizada e reuniu primeiramente as instituições esportivas, na sequência as culturais e por último as de saúde. O prefeito, Rosemar Sala, que devido a outras agendas, não esteve presente, determinou que a equipe técnica da Prefeitura não medisse esforços para, respeitando as determinações legais, contemplar integralmente as indicações.

A partir das orientações deste encontro, as entidades terão que providenciar os ajustes nos planos de trabalho. Na sequência, pós nova análise, será encaminhada a contratualização dos projetos que estiverem de acordo com as exigências legais.

As entidades que participaram desta etapa foram: Hospital Santo Antônio; Apae; CER Miraguai; Associação Leão da Colina; E.C. Flamengo; Associação Garoto Bom de Bola; CTG Sentinela da Fronteira e CTG Guardiões da Fronteira. O valor total das emendas impositivas indicadas pelos vereadores é de R$ 373.500,00 para a área de Saúde; R$ 154.000,00 para o Esporte; R$ 179.400,00 para a Cultura e R$ 39.500,00 para o Desenvolvimento Rural.

