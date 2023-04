Prefeitos da região entregam camiseta do Gurias do Yucumã Flamengo no Ministério do Esporte e Turismo em Brasília

A data 29 de março de 2023 vai ficar marcada como um dia memorável para as Gurias do Yucumã Flamengo. Os prefeitos do Consórcio Rota do Yucumã, representados pelo prefeito de Barra do Guarita e presidente da entidade, Rodrigo Locatelli Tisott, de Derrubadas, Alair Cemin, e de Tenente Portela, Rosemar Antônio Sala, e algumas lideranças da região entregaram uma camiseta oficial da equipe Gurias do Yucumã Flamengo para a ministra do Esporte e Turismo.

Tisott destaca que “as Gurias do Yucumã merecem o apoio de todos. Juntamente com a Rota do Yucumã, estamos apoiando as Gurias do Yucumã. Sucesso às atletas, comissão técnica e diretoria!”

“A gente sofre muito. Sabemos que muita gente torce para que a equipe Gurias do Yucumã não prospere, pois quando buscamos apoio no comércio e na indústria sentimos na pele o quanto as mulheres são discriminadas. Tem dinheiro para tudo, menos para ajudar essas meninas guerreiras que jogam por amor à camiseta. Ainda assim, quando viajamos sem abrigos oficiais da nossa delegação temos certeza que nossas atletas entendem nossas limitações”, afirma Ildo Scapini, fundador do Projeto Gurias do Yucumã Flamengo.

Além da entrega da camiseta, os prefeitos aproveitaram a ocasião e protocolaram o projeto para a construção de um moderno estádio.

“Gratidão à engenheira Neiva Vendrusculo e toda a sua equipe pela agilidade e competência em apresentar um projeto que busca valorizar o esporte feminino. Sem dúvida será o estádio mais moderno construído no meio rural do Brasil. A todos os envolvidos, a nossa gratidão”, agradece Scapini.

Fonte: Ascom – Barra do Guarita | Fotos: Divulgação