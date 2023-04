Prefeitos da Amuceleiro participam de entrega de obras pelo Governo do Estado

O presidente da Associação dos Municípios da Região Celeiro (Amuceleiro) e prefeito de Tiradentes do Sul, Alceu Diel, esteve em Chiapetta, acompanhado de outros prefeitos da associação, para o ato de entrega da obra de pavimentação asfáltica da Rodovia Municipal Emília Corrêa Chiapetta pelo governador do Estado, Eduardo Leite.

Os mandatários também estiveram presentes nos atos de entrega de várias obras de pavimentação de ruas e a cobertura do ginásio de esportes no Município de Inhacorá. Alceu Diel destaca que é de suma importância a presença dos prefeitos nesses eventos, pois “mostra que estamos acompanhando o que é feito pelo governo e aproveitamos para reiterar as nossas demandas.”

Após as inaugurações, o presidente da Amuceleiro entregou ao governador do Estado uma carta de prioridades da Região Celeiro, obtendo como resposta que duas delas, os acessos asfálticos aos Municípios de Sede Nova e São Valério do Sul, já serão atendidas no início do segundo semestre.

O vice-presidente da Amuceleiro e prefeito de Crissiumal, Marco Aurélio Nedel, também aproveitou o encontro e entregou ao governo estadual uma demanda que é federal, mas que é de interesse da região. O prefeito pede o apoio do governador para a efetivação de projeto de construção de uma ponte sobre o Rio Uruguai, ligando Tiradentes do Sul/RS (Soberbo) e El Soberbio/AR. Nedel entregou a Leite um pré-projeto da ponte elaborado em 1993.

Rodrigo Locatelli Tisott, prefeito de Barra do Guarita e presidente da Rota do Yucumã, entregou ao governador uma camiseta da Rota e reforçou o pedido de intermediação junto à bancada gaúcha em Brasília para que o projeto de construção da ponte entre Barra do Guarita/RS e Itapiranga/SC tenha seus recursos assegurados na União. O prefeito disse que o projeto da ponte já está em fase final para a conclusão, sendo agora o momento de buscar recursos para a realização da tão sonhada obra para a região.

Fonte: Assessoria de imprensa da Amuceleiro