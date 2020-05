Prefeito Vettorato responde acusações de supostas irregularidades

Solicitado pela imprensa a respeito de fato ocorrido na tarde de sábado, 25, venho a púbico lamentar, que, em um período complicado de saúde pública, opositores políticos inventem inverdades para prejudicar o bom andamento da administração municipal, bem como tentar denegrir meu nome.

A verdade é que fui agressivamente abordado por um senhor de nome João Paulo, instigado pelo Vereador Egon e Pelo Assessor Steigler, esse que machucou meu braço, o que está já comprovado por atestado médico, derrubou meu aparelho celular e o quebrou, no momento em que eu iria gravar as agressões que vinha sofrendo.

Me acusam, mentirosamente, de ter me apropriado de adubos que foram destinados (integralmente) para a agricultura indígena, tendo sido trinta e sete beneficiários que receberam 1.553 sacas de adubo no dia 10.10.2019, com tudo devidamente documentado, fotografado e publicado.

Todos em São Valério e região sabem que, além de administrar o município, sou agricultor, trabalho de sol a sol desde muito novo, para garantir o sustento da minha família e também a prosperidade para o povo de São Valério. Como temos propriedade rural, por óbvio, compramos insumos para a lavoura, inclusive adubos, produtos com notas fiscais, que serão apresentadas oportunamente às autoridades para esclarecer qualquer inverdade dita.

Fato é que em ano político os interesses começam a aparecer, por vezes com muita maldade. Como não temos nada a esconder, Já estamos estudando respostas jurídicas para exigir o ressarcimento pelos danos sofridos, de quem quer que seja.”

Prefeito Vladimir Vettorato