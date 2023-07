Prefeito libera recurso de R$ 238 mil de emenda parlamentar do “orçamento secreto”

Nos últimos dias, o prefeito Luis Carlos Hermann dedicou-se para liberar uma emenda parlamentar no valor de R$ 238 mil. O recurso estava vinculado ao “orçamento secreto” e havia sido suspenso, impedindo o repasse dos pagamentos.

Essa emenda foi destinada pelo deputado Covatti (PP), porém, estava fora de pauta e não tinha previsão de pagamento. O prefeito, ciente da importância do recurso, intensificou seus esforços e articulações para trazer a emenda novamente à mesa de discussões.

De acordo com a administração municipal, mais de 100 municípios do Estado enfrentaram a mesma situação, com suas emendas do “orçamento secreto” sendo canceladas. Apenas três municípios conseguiram a liberação dessas verbas. Miraguai é um deles.

Conforme o prefeito, o sucesso na obtenção deste recurso se deu graças aos contatos internos em Brasília. Hermann e sua equipe consideram esse feito como uma vitória importante para a gestão, demonstrando comprometimento e habilidade política na busca por recursos e pela liberação, para impulsionar o desenvolvimento local.

O prefeito gradece ao deputado Paparico por liberar o chefe de gabinete Ney do Braga para acompanhá-los a capital federal.

O presidente do PP de Miraguaí, Leonir Hardt, comemorou a liberação do valor e destacou que essa emenda havia sido solicitada em maio de 2021, quando esteve em Brasília juntamente com o então prefeito Valdelírio Preto e o diretor de projetos Olnei Hermes.

Hardt afirma que esse êxito é resultado do trabalho incansável do prefeito Luis Carlos Hermann, acompanhado de importantes aliados.

Folha Popular: Informações da Rádio Líder