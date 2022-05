Prefeito de Tenente Portela reivindica recursos para segurança pública

Na última sexta-feira, 21, o prefeito de Tenente Portela, Rosemar Sala, acompanhado do primeira-dama, Salete Sala, esteve em Crissiumal, participante da FECRIS. Entre os compromissos, o mandatário portelense manteve encontro com o governador do Estado, Ronolfo Vieira Junior, que visitou a feira crissiumalense.

Na rápida conversa com o chefe do Executivo estadual, Rosemar Sala, entregou um documento com reivindicações de Tenente Portela. A principal demanda é voltada a área da segurança pública.

Sala reivindicou o aumento do efetivo da Brigada Militar e uma nova viatura para a corporação. No pedido, o prefeito relatou a necessidade urgente deste reforço, para qualificar os serviços prestados pela política militar no Município. Ranolfo, que antes de assumir o comando do Governo, além de vice-governador, respondia pela chefia da Secretaria de Segurança Pública do Estado, prometeu analisar com atenção a reivindicação portelense.