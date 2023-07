Prefeito de Derrubadas participa de almoço com comitiva do Tribunal de Justiça do RS

O prefeito de Derrubadas, Alair Cemin, com o presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Derrubadas, Dejair José Giacomini, participou na quarta-feira, 12, em Tenente Portela, do evento Pró Segunda Vara para a Comarca de Tenente Portela.

A cerimônia contou com a presença do corregedor-geral da justiça, desembargador Giovanni Contti, do ouvidor do Tribunal de Justiça, desembargador Altair de Lemos Júnior, e do juiz-corregedor da região, Alejandro Cesar Rayo Werlang, de advogados da OAB Subseção Três Passos, da Comissão Pró Segunda Vara para a Comarca de Tenente Portela e autoridades regionais.

“A criação de mais uma vara judicial na comarca visa suprir as expressivas demandas de processos, além de fortalecer o apoio aos advogados da região, e alavancar o acesso à justiça como instrumento de promoção do direito humano ao desenvolvimento”, afirma o prefeito, endossando o pleito da OAB.

Folha Popular – Informações da administração municipal