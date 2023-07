Prefeito de Barra do Guarita vai a Brasília encaminhar e reivindicar recursos

O prefeito da Barra do Guarita, que esteve na capital federal na semana que passou, publicou um vídeo no Faceboock na tarde de quarta-feira, 12, às 18h30min, em Brasília ainda, relatando êxitos da visita e algumas das reivindicações que foram encaminhadas.

O prefeito informou que estava saindo do Palácio do Planalto, onde esteve participando de uma reunião com o ministro das Comunicações, Paulo Pimenta, tratando de assuntos importantes para Barra do Guarita e para a Região Celeiro.

“Estou muito feliz porque estamos fechando bem a jornada aqui em Brasília. Hoje estive no MAPA e também no Ministério de Desenvolvimento Regional tratando de assuntos importantes para Barra do Guarita. Ontem, estive no Ministério da Educação reivindicando mais recursos e inclusive para o transporte escolar. No Ministério da Saúde tive uma notícia maravilhosa, que com o fortalecimento do Programa Mais Médicos pelo governo do presidente Lula nós teremos mais um médico para o Município. Isso vai nos ajudar ainda mais na prestação dos serviços na área de saúde em Barra do Guarita. Também apresentamos na Casa Civil vários projetos novos e esperamos que em breve um ou quem sabe todos sejam aprovados e nós possamos levar ainda mais obras e serviços públicos para Barra do Guarita.”

Finalizando, o prefeito se solidarizou com os Municípios da Região Celeiro que sofreram com os vendavais e tiveram prejuízos e disse que a Administração está atenta com a subida do nível dos rios Guarita e Uruguai. “As equipes de trabalho do Município estão prontas se precisarem auxiliar a comunidade”, concluiu Tisott.

