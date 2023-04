Prefeito de Barra do Guarita, Rodrigo Locatelli Tissot, é eleito presidente da Rota do Yucumã

Rodrigo Locatelli Tisott, prefeito de Barra do Guarita, é o novo presidente do Consórcio Rota do Yucumã. A eleição e a posse da nova diretoria ocorreram no dia 24 de março na sede da Associação dos Municípios da Região Celeiro (Amuceleiro), em Três Passos. Everaldo Bueno Rolim, prefeito de Inhacorá, é o vice-presidente; Lilian Fontoura Depiere, de Santo Augusto, secretária; e Arlei Tomazoni, de Três Passos, tesoureiro. Também foram escolhidos os titulares e suplentes para o Conselho Fiscal. O ex-presidente Alair Cemin, prefeito de Derrubadas, ao encerrar sua gestão, agradeceu a todos os prefeitos,

secretários e servidores pela colaboração no crescimento do Consórcio Rota do Yucumã no cenário nacional. Cemin comentou que o período em que esteve à frente da Rota foi difícil, pois enfrentou-se uma pandemia, mas com muita luta, dedicação e parceria entre os membros da entidade foi possível superar os desafi os e retomar as atividades turísticas. “Um trabalho positivo foi realizado para alavancar o setor turístico da região”, diz Cemin. A Rota do Yucumã é composta por 21 municípios e tem como objetivo fomentar o turismo na região, sendo que o ponto turístico mais conhecido é o Salto do Yucumã em Derrubadas.

Fonte: Rota do Yucumã | Foto: Divulgação