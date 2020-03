Prédio onde funcionaria a UPA é transformado em Centro Integrado em Três Passos

Começaram nesta segunda-feira as atividades do Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão (CIAC/SUS) de Três Passos, no Noroeste do Rio Grande do Sul. A estrutura foi construída em 2014 e nela deveria funcionar uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Após seis anos de tratativas administrativas com o Ministério da Saúde, foi acertado que no local poderia funcionar um CIAC, com atendimento exclusiva pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Segundo o prefeito José Carlos Amaral, como a União e o Estado não davam garantias de custear em 75% das despesas da UPA, optou-se, com o aval do Ministério da Saúde, por se utilizar a estrutura de outra forma. Segundo ele, no CIAC/SUS funcionarão a Estratégia Saúde da Família (ESF) do bairro Erico Verissimo, a central de imunizações (vacinas) do município, o Núcleo de Atenção à Saúde da Família (NASF) e a central de dispensação de medicamentos, tanto da farmácia básica do município como da farmácia do Estado. O local abriga ainda a central de transporte sanitário, que atenderá o agendamento de pacientes que realizam tratamento fora do município, pelo programa Conduz Vida.

A inauguração do CIAC, localizado na avenida Oswaldo Aranha, ocorreu nesta sexta-feira. O atendimento ocorre das 7h30min às 11h30min e das 13h às 17h.

Amaral lembra que em 2014 a administração municipal formou um grupo de trabalho, com a participação da Federação das Associações de Municípios do RS (Famurs), apresentando uma alternativa ao ministério para que a estrutura pudesse ser utilizada não mais como UPA, mas podendo ser útil à comunidade de outra forma, já que o prédio estava pronto e muitos equipamentos já adquiridos. No início de 2020, o Ministério da Saúde autorizou o município a abrir a estrutura, sob os moldes do CIAC/SUS, algo pioneiro no país e que servirá de modelo para outras cidades que enfrentam as mesmas dificuldades e ainda não conseguiram abrir suas UPAs.

O vice-prefeito de Três Passos, Jorge Dickel, enalteceu a conquista para a comunidade local. “Nós não poderíamos deixar um prédio com toda essa estrutura sem utilização, pois temos um respeito muito grande pelo dinheiro público e uma preocupação muito grande com a saúde da nossa população”, disse. Ainda segundo Dickel, foi encontrada uma alternativa para que Três Passos não enfrentasse as dificuldades que muitas prefeituras no país estão tendo, onde abriram a UPA, mas não estão conseguindo manter os seus serviços, por dificuldades financeiras.

A secretária municipal de Saúde, Maria Adelaide Herz, informou que a ideia, futuramente, é manter um atendimento de 12 horas por dia no CIAC/SUS. “No momento em que a equipe integral for composta, o projeto da administração é estender o horário de atendimento do CIAC para 12 horas por dia, situação que depende da conclusão do concurso público aberto pelo município para contratação de profissional médico para atuar 20 horas”, afirmou.