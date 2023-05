População idosa no RS cresceu 74% de 2010 a 2021, aponta estudo

Um estudo produzido pelo Departamento de Economia e Estatística (DEE), da Secretaria Estadual de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) do Rio Grande do Sul mostrou que, no período entre 2010 e 2021, o índice que mede o envelhecimento da população apresentou crescimento de 74%. O estudo utilizou dados do DEE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do Departamento de Informática do SUS (DataSUS) e da Secretaria Estadual da Saúde (SES).

No RS, no início do período, para cada cem pessoas com até 15 anos de idade, viviam 43 habitantes com 65 anos ou mais. Em 2021, a proporção passou a ser de 75. A estimativa é que, em 2060, para cada cem moradores com menos de 15 anos, haja pelo menos 207 habitantes com 65 ou mais. Além disso, os dados mostram que a idade mediana dos habitantes do Estado passou de em torno de 32 anos (2010) para 37 (2021). A projeção para 2060 é de pelo menos 45 anos.

Em 2010, a expectativa de vida da população de 60 a 64 anos era de mais 20 anos para homens e mais 24 para mulheres, aproximadamente, já em 2021 saltou para 21,37 e 25, 64, respectivamente. A taxa de fecundidade, entretanto, era de 1,68 filhos por mulher, em 2021, abaixo do nível de reposição da população, que seria de 2,1.