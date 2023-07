Policiais civis e militares intensificam ações na semana e coíbem crimes na Região Celeiro

Tenente Portela – Homem é preso após roubo no centro da cidade

Na sexta-feira, 23, no centro de Tenente Portela, a Brigada Militar realizou a prisão de um homem, após roubo em um estabelecimento comercial.

O suspeito C.L., de 22 anos, é natural de Campo Novo e em sua ficha criminal, que é extensa, constam crimes como porte ilegal de arma, tentativa de homicídio e tráfico de drogas.

De acordo com uma testemunha, o indivíduo entrou no local aproximadamente às 21h30min, solicitou a senha do wi-fi e logo em seguida rendeu o proprietário do estabelecimento e arrancou as correntes que a vítima usava.

C.L. saiu correndo do local e foi perseguido pela vítima. Eles trocaram tiros. A vítima foi atingida com um disparo e o suspeito levou seis tiros.

O homem foi preso pela Brigada Militar e levado ao Hospital Santo Antônio. Os objetos roubados foram recuperados. Com C.L. foram apreendidos um revólver calibre 22 e cartuchos intactos e deflagrados.

Conforme o delegado de polícia, Roberto Fagundes Audino, os laudos médicos e balísticos ainda não foram concluídos e o suspeito está recolhido no Presídio Estadual de Três Passos.

Campo Novo – Cigarros contrabandeados são apreendidos

No início da noite da quarta-feira, 28, policiais do 7ºBPM, juntamente com agentes da Polícia Civil (PC), durante ações da Operação Hórus, realizaram a apreensão de 1000 pacotes de cigarros de origem estrangeira.

O motorista abandonou o veículo e fugiu. O material e o veículo foram apreendidos, ficando à disposição da Receita Federal.

O prejuízo ao crime ultrapassa R$ 69 mil.

Santo Augusto/Coronel Bicaco – Mandados de prisão e de busca e apreensão são cumpridos

Na manhã da quinta-feira, 29, policiais militares do 7°BPM e agentes da Polícia Civil cumpriram mandados de prisão, busca e apreensão em Santo Augusto e Coronel Bicaco. Em Santo Augusto foram apreendidas drogas (crack e cocaína), dinheiro em espécie e smartphones. Duas pessoas foram presas pelo crime de tráfico de drogas. Durante diligências em Coronel Bicaco, uma mulher, que possuía em seu desfavor um mandado de prisão, foi localizada. Os presos foram encaminhados até a Delegacia de Polícia Civil para lavratura do registro e posteriormente conduzidos ao Presídio Estadual de Três Passos.

Tiradentes do Sul – Vinhos, produtos de higiene e automóvel são apreendidos

Na manhã da quarta- -feira, 28, policiais militares do 7°BPM e do 6° BPChoq, juntamente com agentes da Polícia Civil (PC), abordaram um veículo GM Onix que vinha da área de fronteira com a Argentina, na BR 468. Após revista, foram encontradas várias caixas de vinhos, desodorantes e shampoos. As mercadorias de origem estrangeira, que entraram no país sem o devido trâmite legal, e o automóvel foram apreendidos, ficando à disposição da Receita Federal. Estima-se que o prejuízo ao crime ultrapassa R$ 130 mil.

Redentora – Mandados de busca e apreensão são cumpridos na Terra Indígena Guarita

A Polícia Civil (PC), com o apoio tático e operacional da Brigada Militar (BM), na manhã da sexta-feira, 30, cumpriu 14 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Juiz da Comarca de Coronel Bicaco.

Aproximadamente 100 policiais civis e militares fizeram parte da operação na Terra Indígena Guarita para encontrar armas, munições e foragidos, além de outros elementos de prova no interesse de investigações focadas na elucidação de crimes dolosos contra a vida, ocorridos no interior da reserva.

Também a ação objetivou atuar de forma preventiva e repressiva na região, tendo como escopo a redução dos índices de criminalidade e a neutralização do recrudescimento de fatos graves, que vem afetando a comunidade indígena nos últimos meses.

Foram apreendidas quatro armas de fogo (dois revólveres e duas espingardas), munições, três pessoas presas por porte ilegal de arma de fogo e uma por ser foragida da Justiça.

Folha Popular – Com informações da Polícia Civil e da Brigada Militar