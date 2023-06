Policiais civis e militares de Coronel Bicaco apreendem cigarros e agrotóxicos contrabandeados

A Polícia Civil (PC) de Coronel Bicaco, no sábado, 10 de junho, durante execução da Operação Hórus, em ação conjunta com policiais do 7°BPM, efetuou a apreensão de cigarros de origem estrangeira. Após informações de que o contrabando estava sendo transportado em um veículo Toyota Corolla, os policiais realizaram a abordagem.

O motorista fugiu do local, perto do Parque de Rodeios do município, e não foi localizado. A mercadoria, 25 caixas de cigarro de origem estrangeira, e o veículo foram apreendidos ficando à disposição da Receita Federal. O prejuízo ao crime foi de R$ 93.34 mil.

Na segunda-feira, 12, também fazendo parte da Operação Hórus, policiais civis e militares do 6º BPChoq e do 7ºBPM efetuaram uma apreensão considerável de agrotóxicos de origem estrangeira.

Após informações, os policiais localizaram um depósito clandestino no meio da mata, na localidade de Assentamento São Sebastião, Coronel Bicaco. Foram encontrados 67 galões, equivalente a 1.340kg de agrotóxicos. O material também foi apreendido ficando à disposição da Receita Federal. Estima-se que o prejuízo ao crime é de R$107 mil. Ninguém foi preso na ação.

Fonte: PC – Fotos: Divulgação/PC – BM