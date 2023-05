Policiais civis e militares apreendem produtos de origem estrangeira em Esperança do Sul

A Polícia Civil (PC), em ação conjunta com a equipe do 6° BPC de Santo Augusto e a guarnição da Brigada Militar de Tenente Portela, aproximadamente às 7h, de hoje, 29, efetuou a apreensão de produtos de origem estrangeira sem o devido desembaraço aduaneiro.

Após ações de monitoramento e inteligência, os policiais localizaram um porto clandestino na localidade de Lajeado dos Gringos, em Esperança do Sul. Chegando no local, constataram que dois indivíduos estavam realizando o transbordo de carga do porto para uma propriedade rural. Ao perceberem a aproximação dos policiais, ambos fugiram.

Foram encontrados 60 galões de agrotóxico paraquat, 18 caixas de cigarro classic e 7 de Hudson. Os materiais foram apreendidos e depositados junto à sede do 7º BPM em Três Passos, ficando à disposição da Receita Federal.

Fonte: PC