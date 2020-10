Polícia realiza Operação em razão do início da Piracema

Juntamente com o primeiro dia de outubro, começou também a época da Piracema. Com o início do período de procriação dos peixes, a Brigada Militar realizou uma Operação que contou com o Comando Ambiental da Brigada Militar-RS e o Comando Militar Ambiental de Santa Catarina.

A ação teve como objetivo coibir a pesca irregular em ambos os Estados. Durante o período de piracema, fica proibida a pesca profissional e amadora, inclusive o pesque e solte com uso de varas e molinete, sendo liberada apenas a pesca de subsistência com o limite de 5 kg de pescado utilizando apenas linha de mão, a pesca de caráter científico, prévia e devidamente autorizada pelo IBAMA.

O período da piracema inicia no dia 1º de outubro de 2020 e vai até o dia 31 de janeiro de 2021. A piracema é um período reprodutivo muito importante para diversas espécies de peixes, incluindo aquelas ameaçadas de extinção, como o dourado e a piracanjuva. Os resultados serão divulgados no final do período de piracema.

FONTE: Com informações de Folha do Noroeste e Brigada Militar