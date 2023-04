Polícia Federal realiza ação para reprimir contrabando na fronteira oeste do RS

A Polícia Federal deflagrou, na quarta-feira, 5, ação de repressão ao contrabando de grãos, principalmente soja e milho, cigarros e agrotóxicos provenientes da Argentina. As mercadorias ilegais ingressavam no Brasil em pequenas embarcações, através de um porto clandestino às margens do Rio Uruguai.

Na ação foram cumpridos quatro mandados de busca no Município de Crissiumal/RS. Foram apreendidos um revólver, uma carabina e munições, que resultaram em uma prisão em flagrante por posse irregular de arma de fogo.

As investigações pela Polícia Federal iniciaram com a apreensão de cigarros, agrotóxicos e duas cargas de grãos pela Brigada Militar e Polícia Civil. Em uma das ações, em 8 de março deste ano, foram apreendidas cerca de 5 toneladas de soja.

Fonte: Comunicação Social da Polícia Federal em Santo Ângelo