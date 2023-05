Polícia Civil e Brigada Milita agem durante a semana para coibir crimes na Região Celeiro

Tenente Portela – BM apreende recipiente com planta semelhante a maconha

No dia 29 de abril policiais militares do 7° Batalhão de Polícia Militar (7°BPM) apreenderam em uma residência, após averiguação de denúncia de maus tratos de animais, uma planta com características da substância entorpecente cannabis sativa (maconha), com aproximadamente 95 cm de altura.

Também foram localizadas duas munições calibre 38 intactas. No momento da apreensão o morador da residência não estava no local. O recipiente com a planta e as munições foram apreendidas e entregues na Delegacia de Polícia.

TRÊS PASSOS – Brigada Militar apreende bebidas de origem estrangeira

Na quarta-feira, 3, policiais militares do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM), durante ações da Operação Hórus, realizaram a abordagem de um veículo que deslocava da área de Fronteira com a Argentina, resultando na apreensão de cervejas e energéticos sem o desembaraço aduaneiro. Diante dos fatos, o veículo e as bebidas foram apreendidos, ficando à disposição da Receita Federal. Estima-se que o prejuízo ao crime ultrapassa R$ 38 mil.

SANTO AUGUSTO – Polícia Civil apreende drogas e prende traficante no município

A Polícia Civil (PC) cumpriu mandado de busca e apreensão relacionado ao tráfico de entorpecentes na quinta-feira, 4.

Conforme informações da PC, foram apreendidos um tijolo de crack (779 g), um tijolo de cocaína (1.029 g), um tijolo de maconha (679 g), uma porção de crack (202,2g), uma porção de maconha (224 g), uma porção de cocaína (27,1 g), 12 pedras de crack (5,7 g), 24 buchas de cocaína (11,7 g), cento e vinte e sete reais em espécie, duas balanças e dois celulares. Uma pessoa foi presa e o prejuízo ao crime, estima-se, é de aproximadamente R$ 217 mil.

ESPERANÇA DO SUL – BM e PC apreendem veículo e cigarros contrabandeados

Na manhã de sexta-feira, 5, policiais militares do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) e do 6° Batalhão de choque (6°BPChoq), juntamente com agentes da Polícia Civil, durante ações da Operação Hórus, realizaram a abordagem de um veículo VW/ Gol, que trafegava da área de Fronteira com a Argentina.

O condutor desobedeceu as ordens de parada e fugiu em direção ao mato, não sendo localizado. Na revista veicular foram encontrados 7.528 maços de cigarro de origem estrangeira. Diante dos fatos, o material e o veículo foram apreendidos, ficando à disposição da Receita Federal.

Fonte/Fotos: PC/BM – Edição: Júlio Santos