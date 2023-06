Brigada Militar e Polícia Civil prendem homem e apreendem grande quantidade de maconha do tipo “camarão” em Tiradentes do Sul

Hoje, sexta-feira, 23, policiais militares do 7° Batalhão de Polícia Militar (7°BPM) e do 6° Batalhão de Choque (6°BPChq), juntamente com agentes da Polícia Civil, durante ações da Operação Hórus, prenderam um homem pelo crime de tráfico de drogas, na BR 468, em Tiradentes do Sul.

Após abordagem e revista no veículo GM/Onix, foram localizados 60 pacotes de flor de maconha (camarão), totalizando 34,200 kg.

A droga e dois smartphones foram apreendidos e um homem de 31 anos de idade foi preso em flagrante.

A droga foi avaliada em mais de R$ 3.472.000,00.

Fonte: Comunicação Social do 7°BPM – Foto: Efetivo do 7° BPM